На Екатеринбург надвигается длительная магнитная буря

В последнюю неделю весны Екатеринбург накроет сильная магнитная буря. По прогнозам экспертов платформы Time-in.ru, геомагнитная активность продлится до конца недели.
Первые признаки бури будут уже вечером в понедельник, 26 мая. Далее всю неделю жителей Екатеринбурга ждет геомагнитная активность пятого уровня. При этом показатели не будут опускаться все эти дни.
Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут проявиться бессоница, головная боль, раздражительность и апатия.
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