25 мая 2025
24 мая 2025

На Екатеринбург надвигается длительная магнитная буря

В Екатеринбург до конца мая придет магнитная буря пятого уровня
© Служба новостей «URA.RU»
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Магнитная буря накроет Екатеринбург вечером 26 мая
Магнитная буря накроет Екатеринбург вечером 26 мая Фото:

В последнюю неделю весны Екатеринбург накроет сильная магнитная буря. По прогнозам экспертов платформы Time-in.ru, геомагнитная активность продлится до конца недели.

Первые признаки бури будут уже вечером в понедельник, 26 мая. Далее всю неделю жителей Екатеринбурга ждет геомагнитная активность пятого уровня. При этом показатели не будут опускаться все эти дни. 

Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут проявиться бессоница, головная боль, раздражительность и апатия. 

Прогноз с 26 по 31 мая
Прогноз с 26 по 31 мая
Фото:

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В последнюю неделю весны Екатеринбург накроет сильная магнитная буря. По прогнозам экспертов платформы Time-in.ru, геомагнитная активность продлится до конца недели. Первые признаки бури будут уже вечером в понедельник, 26 мая. Далее всю неделю жителей Екатеринбурга ждет геомагнитная активность пятого уровня. При этом показатели не будут опускаться все эти дни.  Во время магнитных бурь рекомендуется избегать физических и эмоциональных нагрузок, высыпаться, пить больше воды. Людям с хроническими заболеваниями важно держать под рукой необходимые лекарства. В это время могут проявиться бессоница, головная боль, раздражительность и апатия. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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