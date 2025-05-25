Умер актер из сериалов «Ваша честь» и «Семейный детектив» Георгий Третьяков

Актер театра и кино Георгий Третьяков, известный по ролям в российских сериалах «Ваша честь» и «Семейный детектив», скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщает специализированный портал «Кино-театр». Подробности и причины смерти не известны.
«24 мая ушел из жизни актер Генадий Третьяков», — говорится в сообщении портала «Кино-театр». На момент смерти ему было 83 года.
Актер родился в 1941 году и окончил Государственный институт театрального искусства имени Луначарского. За свою карьеру он сыграл множество ролей в кино и на телевидении, прославившись благодаря участию в таких проектах, как «Ваша честь» и «Семейный детектив».
Кроме того, Третьяков был задействован в фильмах и сериалах «Мужчины не плачут» (2005), «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время» (2009), «Детективное агентство „Иван да Марья“» (2010), «Инсайт» (2009) и других. Артист пользовался уважением среди коллег и был востребован как на театральной сцене, так и в кинематографе.
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