Назван сильнейший в схватке спецназа в Екатеринбурге

Определились победители четвертых соревнований подразделений спецназа «Вызов», где свое мастерство показали лучшие бойцы со всей России и даже из-за границы. Как сообщили URA.RU организаторы, сильнейшими стали команды спортивно-стрелкового клуба «Архангел Михаил».
«По итогам четырех соревновательных дней в общем зачете лучшие результаты показали команды спортивно-стрелкового клуба „Архангел Михаил“, они заняли весь пьедестал. Среди команд силовых ведомств двукратным чемпионом стала команда Росгвардии „Гридень“, второе место разделили команды 201-й военной базы ЦВО и специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии „Вогул-1“, третье место у команды СОБР „Вогул-2“», — объяснили устроители «Вызова».
Всего в состязаниях принимало участие 16 команд. Впервые в схватке приняли участие иностранцы — команда «Калкан» из Киргизии, в которую вошли бойцы спецназа Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Наблюдателями «Вызова» были и представители Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Парни показали свое мастерство во владении несколькими видами оружия при проведении штурма, прохождении полосы препятствий, освобождении заложников, эвакуации раненых. Все эти навыки необходимы на поле боя. У многих из участников за плечами реальный опыт военных действий, в том числе на СВО.
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