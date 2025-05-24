В Екатеринбурге на Плотинке 25 мая проходит фестиваль «Майский экстрим». Первые участники уже прыгают с моста на каяках и устраивают показательные выступления. Видео с каякерами посетители фестиваля делятся в соцсетях.
На фестивале также пройдут соревнования — с 11:00 можно будет увидеть прыжки с рампы, каяк-кросс и пакрафт-кросс. С 13:30 начнется кануполо (командная игра в мяч, игроки будут передвигаться на каяках и пакрафтах). Кульминацией «Майского экстрима» станет длинная гонка от Плотинки до парка Маяковского, которая начнется в 16:00.
Помимо спортивных соревнований, сегодня в Екатеринбурге также проходит заключительный день «Фестиваля барбекю». В Историческом сквере с 10:00 до 22:00 горожане и гости города могут попробовать шашлыки и блюда на гриле, приготовленные лучшими поварами города.
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