Десятки тысяч россиян отдохнули в свердловских санаториях

В Свердловской области в санаториях отдохнуло более 125 тысяч человек. Об этом сообщил специализированный портал бронирования «Санатории-России.рф».
«В санаториях Свердловской области отдохнули 125,6 тысячи человек в 2024 году, что на 5,1% больше, чем в 2023 год», — рассказали в пресс-службе портала. Всего в области насчитывается 7,8 тысячи мест, предназначенных для размещения отдыхающих.
Свердловская область занял третье место в Уральском федеральном округе по популярности среди гостей санаториев и 12-ое среди всех регионов России. Первое место в УрФО занимает Тюменская область — ее посетило 162,5 тысячи туристов. Второе место заняла Челябинская область, она приняла чуть больше 156 тысячи отдыхающих.
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