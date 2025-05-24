24 мая 2025

Десятки тысяч россиян отдохнули в свердловских санаториях

В санаториях Свердловской области отдохнуло более 125 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Посетителей свердловских санаториев в 2024 году стало на 5% больше, чем в 2023 году
Посетителей свердловских санаториев в 2024 году стало на 5% больше, чем в 2023 году Фото:

В Свердловской области в санаториях отдохнуло более 125 тысяч человек. Об этом сообщил специализированный портал бронирования «Санатории-России.рф».

«В санаториях Свердловской области отдохнули 125,6 тысячи человек в 2024 году, что на 5,1% больше, чем в 2023 год», — рассказали в пресс-службе портала. Всего в области насчитывается 7,8 тысячи мест, предназначенных для размещения отдыхающих.

Свердловская область занял третье место в Уральском федеральном округе по популярности среди гостей санаториев и 12-ое среди всех регионов России. Первое место в УрФО занимает Тюменская область — ее посетило 162,5 тысячи туристов. Второе место заняла Челябинская область, она приняла чуть больше 156 тысячи отдыхающих. 

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В Свердловской области в санаториях отдохнуло более 125 тысяч человек. Об этом сообщил специализированный портал бронирования «Санатории-России.рф». «В санаториях Свердловской области отдохнули 125,6 тысячи человек в 2024 году, что на 5,1% больше, чем в 2023 год», — рассказали в пресс-службе портала. Всего в области насчитывается 7,8 тысячи мест, предназначенных для размещения отдыхающих. Свердловская область занял третье место в Уральском федеральном округе по популярности среди гостей санаториев и 12-ое среди всех регионов России. Первое место в УрФО занимает Тюменская область — ее посетило 162,5 тысячи туристов. Второе место заняла Челябинская область, она приняла чуть больше 156 тысячи отдыхающих. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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