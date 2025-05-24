На прием свердловского губернатора впервые зовут собирателей БПЛА

Денис Паслер встретится с бизнесом в доме Севастьянова

25 мая 2025 в 13:37 Размер текста - 17 +

Денис Паслер уделял беспилотникам большое внимание на прошлой работе Фото: Илья Московец © URA.RU Содержание ежегодных встреч свердловского губернатора с приходом на этот пост Дениса Паслера меняется. На прием 26 мая в доме Севастьянова, где будет вручение «Премии номер один», впервые приглашены частные производители беспилотников для российской армии. Речь про компанию «Ньюлинк», она представлена в номинации Гран-при — «Номер один» в сфере технологического лидерства. С ней за приз будут конкурировать ЗАО «Завод ЭМА» и ООО «Лига». Про «Ньюлинк» известно, что до спецоперации РФ на Украине компания занималась разработкой бортового радиоэлектронного оборудования, а также сервоприводной механикой. Когда начались боевые действия на Украине, предприятие стало выполнять заказы военных. В частности, разработало разведывательный беспилотник «Скат» с дальностью полета до 90 километров. Источник URA.RU, близкий к оргкомитету премии, убежден, что присутствие «Ньюлинка» в числе номинантов связано с влиянием Паслера. Когда его назначили врио главы региона (конец марта), областное руководство публично сориентировалось на помощь военным и в целом фронту. А когда Паслер был губернатором Оренбургской области, регион занимал восьмое место в рейтинге по степени вовлеченности в развитие беспилотной авиации. Свердловская область располагалась в седьмом десятке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Содержание ежегодных встреч свердловского губернатора с приходом на этот пост Дениса Паслера меняется. На прием 26 мая в доме Севастьянова, где будет вручение «Премии номер один», впервые приглашены частные производители беспилотников для российской армии. Речь про компанию «Ньюлинк», она представлена в номинации Гран-при — «Номер один» в сфере технологического лидерства. С ней за приз будут конкурировать ЗАО «Завод ЭМА» и ООО «Лига». Про «Ньюлинк» известно, что до спецоперации РФ на Украине компания занималась разработкой бортового радиоэлектронного оборудования, а также сервоприводной механикой. Когда начались боевые действия на Украине, предприятие стало выполнять заказы военных. В частности, разработало разведывательный беспилотник «Скат» с дальностью полета до 90 километров. Источник URA.RU, близкий к оргкомитету премии, убежден, что присутствие «Ньюлинка» в числе номинантов связано с влиянием Паслера. Когда его назначили врио главы региона (конец марта), областное руководство публично сориентировалось на помощь военным и в целом фронту. А когда Паслер был губернатором Оренбургской области, регион занимал восьмое место в рейтинге по степени вовлеченности в развитие беспилотной авиации. Свердловская область располагалась в седьмом десятке.