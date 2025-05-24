24 мая 2025

Участникам ЛГБТ-сходки* в Каменске-Уральском грозит уголовное дело. Видео

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Мера пресечения Дмитрию Ростовцеву в суде Тракторозаводского района. Челябинск , уголовное дело, замок, клетка, тюрьма, наказание, преступление, суд, наручники, кандалы
Подозреваемым грозит лишение свободы Фото:

Участникам ЛГБТ-вечеринки* в Каменске-Уральском, на которую нагрянули силовики и дружинники «Русской общины», грозит уголовное дело. Об этом рассказал источник URA.RU.

«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — „Организация деятельности экстремистской организации“. Подозреваемым может грозить до восьми лет тюрьмы», — объяснил собеседник агентства.

26 человек были задержаны в ночь на субботу, 24 мая. Они собрались в поселке Чкаловский в бане у местного коммерсанта Сергея П. Среди гостей были переодетые в женщин мужчины, также в бане нашли чемодан с косметикой и женским бельем, накладным бюстом и средствами контрацепции. Сами участники заявили, что вечеринка связана с ностальгией и представляет собой «дискотеку 90-х».

*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.

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Участникам ЛГБТ-вечеринки* в Каменске-Уральском, на которую нагрянули силовики и дружинники «Русской общины», грозит уголовное дело. Об этом рассказал источник URA.RU. «Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — „Организация деятельности экстремистской организации“. Подозреваемым может грозить до восьми лет тюрьмы», — объяснил собеседник агентства. 26 человек были задержаны в ночь на субботу, 24 мая. Они собрались в поселке Чкаловский в бане у местного коммерсанта Сергея П. Среди гостей были переодетые в женщин мужчины, также в бане нашли чемодан с косметикой и женским бельем, накладным бюстом и средствами контрацепции. Сами участники заявили, что вечеринка связана с ностальгией и представляет собой «дискотеку 90-х». *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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