Участникам ЛГБТ-сходки* в Каменске-Уральском грозит уголовное дело. Видео

25 мая 2025 в 13:18 Размер текста - 17 +

Подозреваемым грозит лишение свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участникам ЛГБТ-вечеринки* в Каменске-Уральском, на которую нагрянули силовики и дружинники «Русской общины», грозит уголовное дело. Об этом рассказал источник URA.RU. «Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — „Организация деятельности экстремистской организации“. Подозреваемым может грозить до восьми лет тюрьмы», — объяснил собеседник агентства. 26 человек были задержаны в ночь на субботу, 24 мая. Они собрались в поселке Чкаловский в бане у местного коммерсанта Сергея П. Среди гостей были переодетые в женщин мужчины, также в бане нашли чемодан с косметикой и женским бельем, накладным бюстом и средствами контрацепции. Сами участники заявили, что вечеринка связана с ностальгией и представляет собой «дискотеку 90-х». *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам ЛГБТ-вечеринки* в Каменске-Уральском, на которую нагрянули силовики и дружинники «Русской общины», грозит уголовное дело. Об этом рассказал источник URA.RU. «Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — „Организация деятельности экстремистской организации“. Подозреваемым может грозить до восьми лет тюрьмы», — объяснил собеседник агентства. 26 человек были задержаны в ночь на субботу, 24 мая. Они собрались в поселке Чкаловский в бане у местного коммерсанта Сергея П. Среди гостей были переодетые в женщин мужчины, также в бане нашли чемодан с косметикой и женским бельем, накладным бюстом и средствами контрацепции. Сами участники заявили, что вечеринка связана с ностальгией и представляет собой «дискотеку 90-х». *движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.