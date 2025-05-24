Участникам ЛГБТ-вечеринки* в Каменске-Уральском, на которую нагрянули силовики и дружинники «Русской общины», грозит уголовное дело. Об этом рассказал источник URA.RU.
«Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ — „Организация деятельности экстремистской организации“. Подозреваемым может грозить до восьми лет тюрьмы», — объяснил собеседник агентства.
26 человек были задержаны в ночь на субботу, 24 мая. Они собрались в поселке Чкаловский в бане у местного коммерсанта Сергея П. Среди гостей были переодетые в женщин мужчины, также в бане нашли чемодан с косметикой и женским бельем, накладным бюстом и средствами контрацепции. Сами участники заявили, что вечеринка связана с ностальгией и представляет собой «дискотеку 90-х».
*движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено на ее территории.
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