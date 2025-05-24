Труп женщины обнаружили после пожара в свердловском городе

В Талице (Свердловская область) на улице Ленина произошел пожар в частном двухквартирном доме, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.
«В Талице по улице Ленина горел частный двухквартирный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратов. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций была обнаружена женщина, без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства.
На месте пожара работали 12 спасателей и 3 единицы техники, потушили возгорание за час. В настоящее время специалисты проводят доследственную проверку для установления причины возгорания.
Обновлено в 11:57: СУ СКР по Свердловской области прокомментировали: «Предварительная причина смерти — отравление угарным газом». В ГУ МВД по области добавили, что возможной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!