24 мая 2025

Труп женщины обнаружили после пожара в свердловском городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшую обнаружили в ходе проливки и разборки сгоревшего дома (архивное фото)
Погибшую обнаружили в ходе проливки и разборки сгоревшего дома (архивное фото) Фото:

В Талице (Свердловская область) на улице Ленина произошел пожар в частном двухквартирном доме, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

«В Талице по улице Ленина горел частный двухквартирный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратов. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций была обнаружена женщина, без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте пожара работали 12 спасателей и 3 единицы техники, потушили возгорание за час. В настоящее время специалисты проводят доследственную проверку для установления причины возгорания.

Обновлено в 11:57: СУ СКР по Свердловской области прокомментировали: «Предварительная причина смерти — отравление угарным газом». В ГУ МВД по области добавили, что возможной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.

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В Талице (Свердловская область) на улице Ленина произошел пожар в частном двухквартирном доме, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. «В Талице по улице Ленина горел частный двухквартирный дом. Площадь возгорания составила 80 квадратов. В ходе проливки и разборки сгоревших конструкций была обнаружена женщина, без признаков жизни», — рассказали в пресс-службе ведомства. На месте пожара работали 12 спасателей и 3 единицы техники, потушили возгорание за час. В настоящее время специалисты проводят доследственную проверку для установления причины возгорания. Обновлено в 11:57: СУ СКР по Свердловской области прокомментировали: «Предварительная причина смерти — отравление угарным газом». В ГУ МВД по области добавили, что возможной причиной пожара является короткое замыкание электропроводки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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