25 мая 2025
24 мая 2025

Начинающий водитель спровоцировал жесткое ДТП в Екатеринбурге, есть пострадавшие. Фото

В результате ДТП в Екатеринбурге пострадала молодая девушка и мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник аварии не заметил авто на встречке
Виновник аварии не заметил авто на встречке Фото:

Юный водитель на Daewoo Matiz при повороте не заметил иномарку и устроил жесткое ДТП. Авария произошла вечером 25 мая в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. В результате невнимательности два человка доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«В результате столкновения пострадали два пассажира обоих транспортных средств, девушка — 17 лет и мужчина — 43 года, которые в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. С места ДТП пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

Оказалось, что виновнику аварии на Daewoo Matiz всего 19 лет. Парень за рулем восемь месяцев и ранее не нарушал ПДД. При этом на его машине не было опозновательного знака «Начинающий водитель». На момент аварии водитель был трезв. По данному ДТП проводится проверка.

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Юный водитель на Daewoo Matiz при повороте не заметил иномарку и устроил жесткое ДТП. Авария произошла вечером 25 мая в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. В результате невнимательности два человка доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга. «В результате столкновения пострадали два пассажира обоих транспортных средств, девушка — 17 лет и мужчина — 43 года, которые в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. С места ДТП пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. Оказалось, что виновнику аварии на Daewoo Matiz всего 19 лет. Парень за рулем восемь месяцев и ранее не нарушал ПДД. При этом на его машине не было опозновательного знака «Начинающий водитель». На момент аварии водитель был трезв. По данному ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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