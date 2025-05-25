Юный водитель на Daewoo Matiz при повороте не заметил иномарку и устроил жесткое ДТП. Авария произошла вечером 25 мая в Екатеринбурге на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых. В результате невнимательности два человка доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«В результате столкновения пострадали два пассажира обоих транспортных средств, девушка — 17 лет и мужчина — 43 года, которые в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. С места ДТП пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», — сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.
Оказалось, что виновнику аварии на Daewoo Matiz всего 19 лет. Парень за рулем восемь месяцев и ранее не нарушал ПДД. При этом на его машине не было опозновательного знака «Начинающий водитель». На момент аварии водитель был трезв. По данному ДТП проводится проверка.
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