«Путин тренировался с нами»: уральский боец — о встрече с президентом и съемках в беспощадном шоу

Боец ММА Коваленко стал одним из сильных участников «Титанов»

25 мая 2025 в 08:34 Размер текста - 17 +

Николай Коваленко покинул шоу «Титаны», но неожиданно вернулся в игру Фото предоставлено каналом ТНТ Боец ММА из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко (родом из Сургута) стал одной из звезд ТВ-шоу «Титаны». Спортсмены даже пускали слезу, когда он вылетел с проекта, но уральца неожиданно вернули в битву за несколько миллионов рублей. URA.RU расспросило Коваленко, была ли это спланированная акция, зачем он перешел из дзюдо в ММА и как встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. — Николай, вы стали участником шоу «Титаны», где искусственный интеллект дает беспощадные задания. Какое испытание было самым сложным для вас? — Все испытания непростые! Для меня самыми сложными (и морально, и физически) стали испытания на вылет. Если выбирать одно, то это постройка лестницы из балок, где моими соперниками стали Никита Нагорный и Егор Погодин. Николай дошел до полуфинала Фото: предоставлено телеканалом ТНТ — Были ли участники, с которыми у вас не сложились отношения? — Я не конфликтный человек, поэтому проблем у меня не было. Были те, кто вел себя неспортивно, и мне это не нравилось. Например, боец ММА Евгений (Жека Секси) Ушаков клоунадничал, был вызывающим и провокационным. Но я не стал что-то выяснять, а просто выиграл его в соревнованиях на вылет. — В 13-м выпуске вы покинули проект, но уже в следующей программе вернулись. Как так получилось? Предупредили ли вас после выбывания из шоу, что снова сможете бороться за 10 млн? — Я не знал, что вернусь! Когда я покинул шоу, я собрал вещи и уже почти вызывал такси в аэропорт, но мне неожиданно позвонили. Сказали, что меня возвращают буквально за пару часов до вылета домой. Я был очень рад и удивлен, что выбрали меня и дали еще один шанс побороться за победу. — Что почувствовали, когда поняли, что не попадаете в финал? — Конечно, я был расстроен. Особенно тем, что «госпожа удача» меня покинула. Ведь из трех испытаний в полуфинале мне досталось то единственное, в котором я бы проиграл. Но грусть быстро ушла. Ведь мне удалось стать частью этого классного проекта и найти людей, с которыми мы общаемся и по сей день. — В случае выигрыша куда бы вы потратили деньги? — Часть вложил бы в семью. А остальное потратил на развитие спортивных школ для детей по дзюдо в ХМАО и Свердловской области. — Вы родом из Сургута. Как прошло ваше детство и почему переехали в Екатеринбург? — В Сургуте всегда много снега, а температура могла опуститься до -50 градусов. Несмотря на это, в детстве мы всегда были чем-то заняты: сами придумывали игры и гуляли даже в холод. Я жил в частном доме, поэтому работа там была всегда: снег убирать, дрова колоть, воду носить. С переездом в Екатеринбург получилось случайно, но логично. Меня пригласили на съемки для детского календаря от федерации дзюдо «Урал — западная Сибирь». После приглашали на различные соревнования. В итоге я начал чаще бывать в городе, ездить на сборы, начался мой переход из дзюдо в ММА. Так и переехал: для удобства и развития спортивной карьеры. Спортсмен является обладателем Кубка России и призером Кубка Европы по дзюдо Фото: предоставлено телеканалом ТНТ — Часто ли бываете в Сургуте? Если бываете, то куда в первую очередь направляетесь? — Бываю не так часто, как хотел бы. Но как только появляется возможность встретиться с семьей (она живет в Сургуте) и друзьями, я не упускаю этот шанс. — Вы с детства занимаетесь дзюдо. Много драк было в школе? — Я был достаточно спокойным ребенком. И мой тренер всегда говорил: драться вне стен спортивной школы нельзя. Но я ненавижу несправедливость, поэтому часто вступался за тех, кто был слабее и кого обижали. Иногда даже приходилось применять навыки дзюдо. Также я жил в не очень благополучном районе. Его название — «Черный мыс» — говорит само за себя. Но я не велся на провокации, всегда думал своей головой и без причин в уличные драки не вступал. — Известно, что Путин раньше постоянно приезжал на сборы к дзюдоистам перед важными соревнованиями. Как это было? — Президент общался с командой, говорил напутственные слова. Владимир Владимирович даже тренировался с нами, многие ребята вставали с ним в «пару» и делились, что он крепкий и отлично отрабатывает приемы. Мне не удалось это проверить из-за разных весовых категорий [смеется]. — В 2019 году вы пришли в смешанные единоборства. Почему? — Я по сей день стараюсь выступать и по дзюдо. Но в этом спорте важен возраст. Я следил за ММА, за своими кумирами — Федором Емельяненко, Хабибом Нурмагомедовым. И поэтому, когда получил предложение попробовать себя в новом амплуа, решил не отказываться. Переход стал новым витком в моей спортивной карьере. За что я очень благодарен Вадиму Еланцеву, Анастасии Андреевой и Денису Лаврьентьеву. Николай уверен, что в ММА можно обходиться без треш-токов Фото: предоставлено телеканалом ТНТ — Как думаете, почему спортсмены после каратэ, дзюдо или самбо переходят в ММА? — Я считаю, что люди ищут в этом развитие себя и своей карьеры. Также, будем честны, можно получить хороший заработок, если постараться. — Как вы готовитесь к боям? Есть ли особые ритуалы перед выходом в клетку? — Определенных ритуалов у меня нет, но наша команда всегда выходит в клетку в кимоно дзюдо. Тем самым мы показываем, из какого мы направления, и популяризируем этот спорт. — ММА — это спорт или просто кровавое шоу? — Спорт! Я надеюсь, в дальнейшем его введут в систему Олимпийских игр. У нашей страны в нем огромный потенциал, думаю, все олимпийские медали были бы наши. Я всегда считал, что это часть спортивной жизни: победы, поражения, травмы. По-своему любой профессиональный спорт травмоопасен. — Приходилось ли когда-то слышать от врачей: «Еще один бой — и рискуешь не восстановиться»? — К счастью, от врачей я слышу, что с таким здоровьем хоть в космо [улыбается]. В мои 34 года я еще не собираюсь на пенсию. Чувствую в себе огонь, запал и могу конкурировать на самом высоком уровне. — Ранее вы говорили, что хотели бы попасть на Олимпийские игры. Этот план сохранился? — Плох солдат, который не мечтает стать генералом. Я всегда пытаюсь достичь самых громких побед. Сейчас я стремлюсь к получению пояса чемпиона мира в ММА. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Боец ММА из екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Николай Коваленко (родом из Сургута) стал одной из звезд ТВ-шоу «Титаны». Спортсмены даже пускали слезу, когда он вылетел с проекта, но уральца неожиданно вернули в битву за несколько миллионов рублей. URA.RU расспросило Коваленко, была ли это спланированная акция, зачем он перешел из дзюдо в ММА и как встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. — Николай, вы стали участником шоу «Титаны», где искусственный интеллект дает беспощадные задания. Какое испытание было самым сложным для вас? — Все испытания непростые! Для меня самыми сложными (и морально, и физически) стали испытания на вылет. Если выбирать одно, то это постройка лестницы из балок, где моими соперниками стали Никита Нагорный и Егор Погодин. — Были ли участники, с которыми у вас не сложились отношения? — Я не конфликтный человек, поэтому проблем у меня не было. Были те, кто вел себя неспортивно, и мне это не нравилось. Например, боец ММА Евгений (Жека Секси) Ушаков клоунадничал, был вызывающим и провокационным. Но я не стал что-то выяснять, а просто выиграл его в соревнованиях на вылет. — В 13-м выпуске вы покинули проект, но уже в следующей программе вернулись. Как так получилось? Предупредили ли вас после выбывания из шоу, что снова сможете бороться за 10 млн? — Я не знал, что вернусь! Когда я покинул шоу, я собрал вещи и уже почти вызывал такси в аэропорт, но мне неожиданно позвонили. Сказали, что меня возвращают буквально за пару часов до вылета домой. Я был очень рад и удивлен, что выбрали меня и дали еще один шанс побороться за победу. — Что почувствовали, когда поняли, что не попадаете в финал? — Конечно, я был расстроен. Особенно тем, что «госпожа удача» меня покинула. Ведь из трех испытаний в полуфинале мне досталось то единственное, в котором я бы проиграл. Но грусть быстро ушла. Ведь мне удалось стать частью этого классного проекта и найти людей, с которыми мы общаемся и по сей день. — В случае выигрыша куда бы вы потратили деньги? — Часть вложил бы в семью. А остальное потратил на развитие спортивных школ для детей по дзюдо в ХМАО и Свердловской области. — Вы родом из Сургута. Как прошло ваше детство и почему переехали в Екатеринбург? — В Сургуте всегда много снега, а температура могла опуститься до -50 градусов. Несмотря на это, в детстве мы всегда были чем-то заняты: сами придумывали игры и гуляли даже в холод. Я жил в частном доме, поэтому работа там была всегда: снег убирать, дрова колоть, воду носить. С переездом в Екатеринбург получилось случайно, но логично. Меня пригласили на съемки для детского календаря от федерации дзюдо «Урал — западная Сибирь». После приглашали на различные соревнования. В итоге я начал чаще бывать в городе, ездить на сборы, начался мой переход из дзюдо в ММА. Так и переехал: для удобства и развития спортивной карьеры. — Часто ли бываете в Сургуте? Если бываете, то куда в первую очередь направляетесь? — Бываю не так часто, как хотел бы. Но как только появляется возможность встретиться с семьей (она живет в Сургуте) и друзьями, я не упускаю этот шанс. — Вы с детства занимаетесь дзюдо. Много драк было в школе? — Я был достаточно спокойным ребенком. И мой тренер всегда говорил: драться вне стен спортивной школы нельзя. Но я ненавижу несправедливость, поэтому часто вступался за тех, кто был слабее и кого обижали. Иногда даже приходилось применять навыки дзюдо. Также я жил в не очень благополучном районе. Его название — «Черный мыс» — говорит само за себя. Но я не велся на провокации, всегда думал своей головой и без причин в уличные драки не вступал. — Известно, что Путин раньше постоянно приезжал на сборы к дзюдоистам перед важными соревнованиями. Как это было? — Президент общался с командой, говорил напутственные слова. Владимир Владимирович даже тренировался с нами, многие ребята вставали с ним в «пару» и делились, что он крепкий и отлично отрабатывает приемы. Мне не удалось это проверить из-за разных весовых категорий [смеется]. — В 2019 году вы пришли в смешанные единоборства. Почему? — Я по сей день стараюсь выступать и по дзюдо. Но в этом спорте важен возраст. Я следил за ММА, за своими кумирами — Федором Емельяненко, Хабибом Нурмагомедовым. И поэтому, когда получил предложение попробовать себя в новом амплуа, решил не отказываться. Переход стал новым витком в моей спортивной карьере. За что я очень благодарен Вадиму Еланцеву, Анастасии Андреевой и Денису Лаврьентьеву. — Как думаете, почему спортсмены после каратэ, дзюдо или самбо переходят в ММА? — Я считаю, что люди ищут в этом развитие себя и своей карьеры. Также, будем честны, можно получить хороший заработок, если постараться. — Как вы готовитесь к боям? Есть ли особые ритуалы перед выходом в клетку? — Определенных ритуалов у меня нет, но наша команда всегда выходит в клетку в кимоно дзюдо. Тем самым мы показываем, из какого мы направления, и популяризируем этот спорт. — ММА — это спорт или просто кровавое шоу? — Спорт! Я надеюсь, в дальнейшем его введут в систему Олимпийских игр. У нашей страны в нем огромный потенциал, думаю, все олимпийские медали были бы наши. Я всегда считал, что это часть спортивной жизни: победы, поражения, травмы. По-своему любой профессиональный спорт травмоопасен. — Приходилось ли когда-то слышать от врачей: «Еще один бой — и рискуешь не восстановиться»? — К счастью, от врачей я слышу, что с таким здоровьем хоть в космо [улыбается]. В мои 34 года я еще не собираюсь на пенсию. Чувствую в себе огонь, запал и могу конкурировать на самом высоком уровне. — Ранее вы говорили, что хотели бы попасть на Олимпийские игры. Этот план сохранился? — Плох солдат, который не мечтает стать генералом. Я всегда пытаюсь достичь самых громких побед. Сейчас я стремлюсь к получению пояса чемпиона мира в ММА.