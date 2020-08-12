Дело Павла Мартьянова не связано с его работой на посту мэра Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отставка мэра Богдановича Павла Мартьянова может состояться уже осенью 2020 года — предположительно, в ноябре. Не исключено, что к этому моменту завершится расследование уголовного дела в отношении чиновника.

Как пояснил URA.RU один из руководителей адвокатского бюро «Магнат» Сергей Колосовский, минимальный срок следствия составляет два месяца, силовики могут в него уложиться, если Мартьянов признает вину и пойдет на сделку со следствием. Впрочем, в случае грамотно организованной защиты следствие может затянуться на 7-9 месяцев и даже на год. «Когда сроки более года, это вызывает у следователей некоторый нервный тремор, поскольку на такие вещи отрицательно смотрит Москва», — прокомментировал Сергей Колосовский.

Как писало URA.RU, 5 августа Павла Мартьянова задержали силовики в масках. После допроса в следственном управлении СК РФ в Екатеринбурге он был отпущен под подписку о невыезде. В настоящее время мэр находится на рабочем месте. Источник агентства в областной власти сообщил, что покрывать Мартьянова никто не собирается, и как только в отношении него вступит в силу судебный приговор, градоначальник будет освобожден от должности. Исполнять его обязанности, вероятнее всего, будет первый зам и однофамилец Константин Мартьянов.

В то же время, отметил собеседник агентства, уголовное дело мэра Богдановича не связано с его текущей работой. Речь идет о разногласиях с бывшим бизнес-партнером, от которого Мартьянов требовал долю в бизнесе. Следствие располагает видео, на котором запечатлен разговор, рассказал инсайдер. Ранее другой источник упоминал о том, что силовики приходили к местному бизнесмену Павлу Вахно, который известен близостью главе муниципалитета.