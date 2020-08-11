Предполагаемый фигурант дела свердловского мэра нарушил молчание

Следственный комитет до сих пор не раскрыл подробностей дела мэра Богдановича Фото: Илья Московец © URA.RU

Бизнесмен Максим Вахно, которого вместе с отцом Павлом Вахно инсайдеры считают причастными к делу мэра Богдановича Павла Мартьянова, высказал свое видение ситуации. Как заявил Максим Вахно корреспонденту URA.RU, ни он, ни Павел Вахно не имеют никакого отношения к задержанию главы муниципалитета.

«Павел Вахно не является субъектом, в отношении которого проводились бы какие-либо проверки, относящиеся к упомянутой выше ситуации. Какие-либо подробности в отношении главы городского округа Богданович неизвестны, построение конспирологических версий и версий возможной причастности к этим событиям Павла Вахно — являются не более чем домыслами и попыткой „охоты за привидениями“, в поисках причин случившегося эксцесса», — заявил Максим Вахно. Он предложил дождаться комментариев «компетентных структур» относительно фабулы дела мэра Павла Мартьянова. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области от комментариев по этому поводу воздержались.

Ранее источники URA.RU в Богдановиче выдвигали версию, что причиной задержания Павла Мартьянова могло стать незаконное выделение земли местному бизнесмену Павлу Вахно для расширения территории загородного клуба «Паршино», которым владеет семья предпринимателя. Его сын Максим является директором базы, а также руководителем другого учрежденного Павлом предприятия — ООО «Эксперт Лидер». По данным собеседников агентства, помимо мэра силовики приходили и к Павлу Вахно, однако, он не был задержан. Павла Мартьянова подозревают в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Фабула дела до сих пор неизвестна, телефон мэра не отвечает. Градоначальника задержали 5 августа и после допроса в региональном управлении СК отпустили под подписку о невыезде. Он продолжает осуществлять должностные обязанности.