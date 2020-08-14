В Тюменской области — 56 новых случаев заражения коронавирусом

С 17 августа Тюмень ослабляет карантин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области за сутки выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день общее число инфицированных составило 6966 человек, вылечились от вируса 6639 тюменцев, умерли 28 человек.

« 56 новых больных с коронавирусом выявлены в Тюменской области на 15 августа», — сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Ранее губернатор региона Александр Моор объявил о третьем этапе снятия ограничений. Он начнется с 17 августа. Обязательная самоизоляция для тюменцев старше 65 лет отменяется (хотя губернатор посоветовал им и людям с хроническими заболеваниями пока минимизировать контакты). В храмах возобновляются религиозные обряды и богослужения. Открываются бассейны, кинотеатры, стационарные аттракционы на свежем воздухе. С 20 августа возобновляется работа частных и муниципальных детсадов.