Очевидцы насчитали несколько десятков грузовиков (фото из архива) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

На территории РФ рядом с границей с Белоруссией замечены несколько десятков грузовиков без опознавательных знаков и госномеров. Неизвестно, какому из силовых ведомств могут принадлежать автомобили. Предположительно, машины едут в сторону республики.

Как сообщает «Фонтанка», в сторону Белоруссии по трассе Псков — Санкт-Петербург едут несколько десятков грузовиков. «За 4 часа дороги Псков — СПб встретил около 30—40 „Уралов“, двигающихся без номеров. Были еще машины типа „Хаммер“. Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа», — цитирует издание своего читателя, который добавил, что все машины были без госномеров. «Медуза» уточняет, что в Западном военном округе сообщили, что «представленные образцы техники не стоят на вооружении войск» округа.

Некоторые читатели вышеупомянутых изданий предположили, что машины могут принадлежать Росгвардии. Чтобы проверить эту информацию, URA.RU обратилось за комментарием в департамент по взаимодействию со СМИ Росгвардии. Там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа, после опубликования ЦИК результатов выборов президента. Согласно им, действующий глава республики Александр Лукашенко набрал около 80% голосов. На митинги выходят десятки тысяч людей по всей стране. Лукашенко два раза звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию с протестами в республике. Глава страны договорился с Путиным о помощи в рамках ОДКБ в случае обострения ситуации, передает агентство Nation News. В разговоре с URA.RU политолог Алексей Малашенко выразил мнение, что введение российских войск в Белоруссию для подавления протестов маловероятно.

Едут в Белоруссию? На дороге Петербург — Псков заметили колонну автозаков без номеров https://t.co/j1J9rbiUr3 pic.twitter.com/xAdjuTWiMx — Фонтанка. Новости (@fontanka_news) August 16, 2020

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