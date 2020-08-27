На место происшествия приезжали полицейские, саперы и пожарные (архивное фото) Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Стало известно, что 35-летнему москвичу Александру Кузнецову, пришедшему с гранатой в руках в екатеринбургский офис за зарплатой, грозит тюремный срок. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам статьи „покушение на убийство общеопасным способом“. Наказание от восьми лет и выше. Делом уже заинтересовалась Генпрокуратура, звонят из Москвы в местное ГУ ВМД», — рассказал инсайдер.

Как ранее сообщало URA.RU, в офис строительно-монтажной компании на улице Гурзуфская, 40/4 пришел мужчина. Пригрозив гранатой Ф-1, которая впоследствии оказалась муляжом, он потребовал зарплату за полгода — 400 тысяч рублей. Выяснилось, что с Кузнецовым приходили еще двое мужчин, которым фирма должна аналогичные суммы. По данным иснайдера, у мужчин был договор с ИП в Москве, но генподрядчиком выступает екатеринбургская фирма. Зарплату им не платили с марта. На поезде они приехали из Москвы и пошли требовать деньги. При этом из-за угрозы взрыва из здания были эвакуированы 50 человек.

«Задержанный находится в отделе полиции № 8. Насколько показания мужчины соответствуют действительности, сейчас выясняют сотрудники территориального ОВД», — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В Генеральной прокуратуре получить комментарий не удалось, по имеющимся в распоряжении редакции номерам телефонов никто не ответил.

Мужчина в белой футболке приехал с Кузнецовым из Москвы требовать зарплату Фото: Александр Лукманов © URA.RU

Кадры из здания на гурзуфской с камер наблюдения Фото: Александр Лукманов © URA.RU