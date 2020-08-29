Школы будут работать по новым правилам из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала сентября в России начинает действовать ряд новых законов и правил. Большая часть из них касается обучения в школах и университетах, а также социальной помощи гражданам. URA.RU собрало самые важные изменения.

Что изменится в школах и вузах

Для предотвращения новых вспышек коронавируса уроки в школах будут начинаться в разное время. Классы будут регулярно дезинфицировать, учителям придется носить маски.

Учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Контролем его качества смогут заняться родители.

В силу вступает закон об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Учебным заведениям придется составить календарный план воспитательной работы, который будет содержать конкретный перечень событий и мероприятий, передает РАПСИ .

. Члены одной семьи будут учиться в одной школе. Если ребенок идет в первый класс, а его брат или сестра уже ходит в это учебное заведение, то его зачисление произведут в первоочередном порядке.

С 1 сентября учителя будут получать надбавку за классное руководство. Выплаты составят пять тысяч рублей в месяц.

В ряде регионов России поднимут стипендии студентам. Условия получения прибавки нужно узнавать в каждом конкретном вузе.

Льготы и пособия

В России появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право получать лекарственные средства бесплатно или вполовину цены. До 1 октября придется сделать выбор, получать льготные лекарства или денежную компенсацию. Также в начале сентября граждане смогут получить социальные сертификаты на бесплатное пользование соцуслугами.

С сентября отменяется повышенный минимальный размер пособия по безработице, введенный во время пандемии коронавируса. Теперь сумма, которую можно будет получить, составит 1 500 тысячи рублей. С мая по август минимальный размер пособия составлял 4 500 рублей.

Граждане, приговоренные к лишению свободы или принудительным работам, смогут отбывать наказание ближе к родственникам, если в их регионе есть подходящее исправительное учреждение. Если такая возможность отсутствует, то человека направят в ближайший субъект РФ.

Изменения в бизнесе и экономике

В РФ упростят процедуру банкротства. Если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей можно пройти процедуру банкротства без суда, просто обратившись в МФЦ. Также с 1 сентября, в случае досрочного погашения кредита, можно будет вернуть часть страховой премии, заплатив лишь за срок реального действия страховки.

Налоговая служба сможет принудительно исключать ИП из реестра ЕГРЮП. Это возможно, если предприниматель не ведет свою деятельность, не платит налоги и не предоставляет документы в налоговую в течение 15 месяцев.

Электронный аукцион станет необязательным с 1 сентября для ряда госзакупок. Изменения коснутся работ по возведению зданий и в области гражданского строительства.

В России увеличится пошлина на экспорт нефти. Она вырастет на 0,6 доллара — до 47,5 доллара за тонну.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.