29 августа 2020

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября. Безработным уменьшат пособие, а учителям увеличат зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробный экзамен в рамках основного периода ЕГЭ в лицее №88. Екатеринбург, гимназия, егэ, экзамен, подготовка к экзаменам, школа, среднее образование, единый государственный экзамен, педагоги, учителя, лицей
Школы будут работать по новым правилам из-за коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала сентября в России начинает действовать ряд новых законов и правил. Большая часть из них касается обучения в школах и университетах, а также социальной помощи гражданам. URA.RU собрало самые важные изменения.

Что изменится в школах и вузах

  • Для предотвращения новых вспышек коронавируса уроки в школах будут начинаться в разное время. Классы будут регулярно дезинфицировать, учителям придется носить маски.
  • Учащихся младших классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Контролем его качества смогут заняться родители.
  • В силу вступает закон об усилении патриотического воспитания в российских школах и вузах. Учебным заведениям придется составить календарный план воспитательной работы, который будет содержать конкретный перечень событий и мероприятий, передает РАПСИ.
  • Члены одной семьи будут учиться в одной школе. Если ребенок идет в первый класс, а его брат или сестра уже ходит в это учебное заведение, то его зачисление произведут в первоочередном порядке.
  • С 1 сентября учителя будут получать надбавку за классное руководство. Выплаты составят пять тысяч рублей в месяц.
  • В ряде регионов России поднимут стипендии студентам. Условия получения прибавки нужно узнавать в каждом конкретном вузе.

Льготы и пособия

  • В России появится Федеральный регистр граждан, которые имеют право получать лекарственные средства бесплатно или вполовину цены. До 1 октября придется сделать выбор, получать льготные лекарства или денежную компенсацию. Также в начале сентября граждане смогут получить социальные сертификаты на бесплатное пользование соцуслугами.
  • С сентября отменяется повышенный минимальный размер пособия по безработице, введенный во время пандемии коронавируса. Теперь сумма, которую можно будет получить, составит 1 500 тысячи рублей. С мая по август минимальный размер пособия составлял 4 500 рублей.
  • Граждане, приговоренные к лишению свободы или принудительным работам, смогут отбывать наказание ближе к родственникам, если в их регионе есть подходящее исправительное учреждение. Если такая возможность отсутствует, то человека направят в ближайший субъект РФ.

Изменения в бизнесе и экономике

  • В РФ упростят процедуру банкротства. Если долг составляет от 50 до 500 тысяч рублей можно пройти процедуру банкротства без суда, просто обратившись в МФЦ. Также с 1 сентября, в случае досрочного погашения кредита, можно будет вернуть часть страховой премии, заплатив лишь за срок реального действия страховки.
  • Налоговая служба сможет принудительно исключать ИП из реестра ЕГРЮП. Это возможно, если предприниматель не ведет свою деятельность, не платит налоги и не предоставляет документы в налоговую в течение 15 месяцев.
  • Электронный аукцион станет необязательным с 1 сентября для ряда госзакупок. Изменения коснутся работ по возведению зданий и в области гражданского строительства.
  • В России увеличится пошлина на экспорт нефти. Она вырастет на 0,6 доллара — до 47,5 доллара за тонну.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...