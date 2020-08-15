Родители младшеклассников изменят правила питания в школах

С 1 сентября в российских школах поменяется питание для учеников 1-4 классов. Родители младшеклассников смогут поучаствовать в составлении меню для детей, сообщает Минпросвещения России.
«Родители могут участвовать в составлении школьного меню. Для этого им необходимо подать свою кандидатуру для включения в состав Комиссии по разработке школьного меню», — рассказали в Минпросвещения. Министерство уточнило: тем, чьи школы организуют питание сами, придется обратиться к руководству образовательной организации. Если еду школьникам обеспечивает сторонняя организация, то родителям следует обратиться к оператору питания.
Также в Минпросвещения напомнили, что бесплатное питание получат все школьники с первого по четвертый классы. В зависимости от времени, когда учатся дети, это может быть либо завтрак, либо обед. Тем же, кто учится на дому, выдадут сухпайки или денежную компенсацию.
Российский премьер-министр Михаил Мишустин 12 августа также поручил Минпросвещения срочно придумать, что делать со школами, которые до сих пор не организовали горячее питание для учеников, пишет деловая газета «Взгляд». Также власти начнут отслеживать, сколько продуктов дети не съедают в школах.
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