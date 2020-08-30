30 августа 2020
29 августа 2020
28 августа 2020

В Тюмени вновь снижается число больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцев по-прежнему призывают носить медицинские маски Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За последние сутки в Тюменской области выявили 47 новых случаев заражением коронавирусом. Это на три случая меньше, чем накануне. Таким образом, в регионе после четырех дней небольшого повышения заболеваемости вновь вернулась тенденция на снижение.

«Тюменская область — 47 [новых случаев заражения коронавирусом]» — говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе заразились 7771 человека. За последние сутки выздоровели всего 6 человек.

Коэффициент заражения коронавирусом продолжает держаться на показателе единица — на одного заболевшего приходится один зараженный человек, что существенно повышает риски заражения инфекцией в региона. Ранее URA.RU сообщало, что режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 14 сентября. Однако введено множество послаблений — разрешили работать базам отдыха и санаториям, а с 15 сентября — учреждениям дополнительного образования.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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