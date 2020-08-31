Банкротить пермский завод поручили новому управляющему

На «Мотовилихинских заводах» сменили конкурсного управляющего Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Новым конкурсным управляющим ПАО «Мотовилихинские заводы» (ПАО «МЗ») станет Андрей Береснев. Кандидатура Береснева была поддержана на собрании кредиторов. Итоги собрания, состоявшегося в форме заочного голосования, опубликованы на сайте Федресурса.

«Выбрать арбитражным управляющим ПАО „Мотовилихинские заводы“ Берсенева А.А., являющегося членом Ассоциации „Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих“», — указано в сообщении.

В марте этого года совет кредиторов ПАО «МЗ» принял решение сменить конкурсного управляющего предприятием Виталия Шемигона. Причиной данного решения послужило «ненадлежащее исполнение» последним обязанностей конкурсного управляющего. Кроме того, крупнейший кредитор предприятия — ООО «РТ-Капитал» — намерен взыскать с Шемигона более 338 млн рублей. В такую сумму кредитор оценил причиненные «Мотовилихинским заводам» убытки.

ПАО «Мотовилихинские заводы» признано банкротом в апреле 2018 года. Общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов предприятия, составляет порядка 17,6 млрд рублей, указано на сайте Федресурса.

Вывод ПАО «МЗ» из процедуры банкротства рассчитан на 2020—2021 годы. За это время оно должно избавиться дочерних компаний и активов, не задействованных в основном производстве, и провести реструктуризацию площадки под размещение на ней технопарка.