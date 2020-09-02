Мишустин приедет в Беларусь, где продолжаются протесты

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Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин посетит Минск 3 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября приедет в Белоруссию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Завтра предстоит визит в Минск председателя правительства РФ Мишустина», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИД заявил об этом на переговорах со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента страны. По официальным данным, на них с 80% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими результатами. Российский лидер Владимир Путин в ближайшее время примет в Москве Лукашенко, передает агентство Nation News. А министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приедет в Москву в пятницу, 4 сентября, сообщает «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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