Мишустин приедет в Беларусь, где продолжаются протесты

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 3 сентября приедет в Белоруссию. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Завтра предстоит визит в Минск председателя правительства РФ Мишустина», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИД заявил об этом на переговорах со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем.
Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента страны. По официальным данным, на них с 80% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими результатами. Российский лидер Владимир Путин в ближайшее время примет в Москве Лукашенко, передает агентство Nation News. А министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приедет в Москву в пятницу, 4 сентября, сообщает «Национальная служба новостей».
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.