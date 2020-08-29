Тысячи людей вышли на женскую акцию протеста в Минске

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Белоруссия, митинг, протест, Белоруссия, опозиция белоруссии, опозиционный флаг
Очевидцы насчитали порядка 10 тысяч участниц шествия Фото: Dmitri Lovetsky, AP/TASS
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Протестная акция «Женский марш» против результатов выборов президента Белоруссии проходит сейчас в Минске. Ее участниками, по оценкам очевидцев, стали около 10 тысяч человек.

«Несколько тысяч женщин около 16:00 начали протестную акцию „Женский марш“», — пишет ТАСС. Акция стартовала на площади Победы, участницы прошли по проспекту Независимости к метро «Академия наук». Они несут цветы и бело-красно-белые флаги, скандируя: «Позор», «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь».

По оценкам очевидцев, акция собрала порядка 10 тысяч человек, пишет издание «Подъем». Среди пришедших на марш — член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова. Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в поддержку участников шествия. Протестующих сопровождает колонна силовиков, задержаний пока нет.

Протесты в Белоруссии проходят с 9 августа, когда завершились выборы президента страны. По официальным данным, на них с 80% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с такими результатами.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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