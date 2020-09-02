02 сентября 2020
01 сентября 2020

В ХМАО неделю растет риск заражения коронавирусом. Реакция Роспотребнадзора

© Служба новостей «URA.RU»
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В Роспотребнадзоре ХМАО пока не видят повода для ужесточения карантина Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Роспотребнадзоре ХМАО пока не видят поводов для ужесточения карантина, несмотря на недельный рост коэффициента распространения инфекции. Об этом URA.RU сообщили в окружном ведомстве.

Рано делать какие-то судьбоносные выводы. Рост этого показателя естественен, если раньше люди были в большей степени разобщены, то сейчас они вновь стали объединяться в коллективы. К этой ситуации все готовы. Пока речь не идет об ужесточении ограничений», — прокомментировали в Роспотребнадзоре ХМАО.

По данным регионального оперштаба, коэффициент распространения инфекции на 3 сентября в Югре составляет — 1,06. Это значение превышает показатели, которые необходимы для первого этапа снятия ограничений. Коэффициент распространения инфекции начал расти в ХМАО с 26 августа.

За последние сутки в округе выявлено 72 новых случая заболевания коронавирусом. Среди муниципалитетов статистика распределилась следующим образом: Сургут — 25; Нижневартовск — 12; Ханты-Мансийск — 7; Октябрьский район — 6; Советский район — 4; Урай — 4; Нягань — 4; Радужный — 3; Покачи — 2; Сургутский район — 2; Когалым — 2; Нефтеюганский район — 1. За сутки в Югре от коронавируса скончался один человек, состояние 38 пациентов оценивается как тяжелое.

Ранее URA.RU сообщало, что ХМАО перешел на третий этап снятия ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. Теперь разрешена работа кинотеатров при условии 50-процентной наполняемости зрительного зала. Однако до 20 сентября по-прежнему закрыты кальянные, детские комнаты и развлекательные центры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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