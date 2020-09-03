Лукашенко внесли в базу «Миротворца»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец». Авторы ресурса считают, что он угрожает Украине.
«В досье на Лукашенко говорится, что он является пособником террористов и захватчиков», — пишет
Черный список «Миротворца» формируется из людей, которые, по мнению организаторов ресурса, угрожают безопасности Украины. Сайт появился в 2014 году. Он содержит открытую базу личных данных людей, которые опубликованы без их согласия. Туда уже вошли журналисты семи российских телеканалов, а также представители культуры и политики.
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