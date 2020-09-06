В крупном городе ХМАО за сутки не нашли ни одного больного COVID

Впервые за несколько месяцев эпидемии коронавируса в Нижневартовске за сутки не обнаружено ни одного инфицированного COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. За все время эпидемии коронавирусом заразились 20 121 человек», — добавили в оперштабе.
На момент выявления заболевания у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у восьми человек зафиксирована пневмония, у семи человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 72 случаях. По четырем случаям инфицирования контакты уточняются. Коэффициент распространения инфекции — 1,12. Общая статистика заражения на сегодняшний день выглядит так:
- Сургут — 28;
- Ханты-Мансийск — 11;
- Нефтеюганск — 9;
- Урай — 7;
- Сургутский район — 4;
- Нягань — 4;
- Нефтеюганский район — 3;
- Когалым — 2;
- Октябрьский район — 2;
- Лангепас — 2;
- Советский район — 2;
- Югорск — 1;
- Покачи — 1.
Всего: 76 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 30 пациентов оценивается, как тяжелое. 21 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 175 человек.
Ранее URA.RU писало, что в Роспотребнадзоре ХМАО пока не видят поводов для ужесточения карантина, несмотря на стабильный рост коэффициента распространения инфекции. В ведомстве заявляют, что к этой ситуации все были готовы, когда в регионе вводился третий этап снятия карантина.
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