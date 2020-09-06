06 сентября 2020
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03 сентября 2020

В крупном городе ХМАО за сутки не нашли ни одного больного COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Санитарная обработка остановок общественного транспорта во время пандемии коронавируса COVID-19. Екатеринбург, уборка, защитный костюм, гигиена, дезинфекция, остановка общественного транспорта, санобработка, санитарная обработка, covid-19, covid19, коронавирус, противоэпидемические меры
При этом общее количество заболевших в ХМАО остается на прежнем уровне Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Впервые за несколько месяцев эпидемии коронавируса в Нижневартовске за сутки не обнаружено ни одного инфицированного COVID-19. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 76 новых случаев COVID-19 в 13 муниципалитетах. За все время эпидемии коронавирусом заразились 20 121 человек», — добавили в оперштабе.

На момент выявления заболевания у 61 человека наблюдались признаки ОРВИ, у восьми человек зафиксирована пневмония, у семи человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт заражения установлен в 72 случаях. По четырем случаям инфицирования контакты уточняются. Коэффициент распространения инфекции — 1,12. Общая статистика заражения на сегодняшний день выглядит так:

  • Сургут — 28;
  • Ханты-Мансийск — 11;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Урай — 7;
  • Сургутский район — 4;
  • Нягань — 4;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Когалым — 2;
  • Октябрьский район — 2;
  • Лангепас — 2;
  • Советский район — 2;
  • Югорск — 1;
  • Покачи — 1.

Всего: 76 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 30 пациентов оценивается, как тяжелое. 21 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 175 человек.

Ранее URA.RU писало, что в Роспотребнадзоре ХМАО пока не видят поводов для ужесточения карантина, несмотря на стабильный рост коэффициента распространения инфекции. В ведомстве заявляют, что к этой ситуации все были готовы, когда в регионе вводился третий этап снятия карантина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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