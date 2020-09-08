Россияне не смогут поставить импортную вакцину от гриппа осенью

Жители России не смогут поставить иностранную вакцину от гриппа до октября. Частные клиники страны пока предлагают только отечественные сыворотки.
Среди десятков вакцин от гриппа, доступных на рынке РФ, есть только две зарубежных — «Ваксигрипп» французкой Sanofi Pasteur и «Инфлювак» нидерландской Abbott. При этом поставить их можно только в частных клиниках, а возможность сделать это появится не раньше октября. «РБК опросил ведущие клиники и выяснил, что россияне не смогут получить зарубежную вакцину от гриппа раньше середины октября», — пишет РБК.
В сети клиник «Медси» препарат «Ваксигрипп» появится в октябре, а «Инфлювак» не появится вовсе, сообщила представитель клиник Алла Канунникова. В клиниках сети «Мать и дитя» поступления иностранных вакцин от гриппа ожидают только в ноябре.
В Европейском Медицинском центре «Ваксигрипп» не появится раньше октября. В клиниках «Будь здоров» зарубежные сыворотки появятся в конце октября — начале ноября. В клинике «Рассвет» французский «Ваксигрипп» также не ожидается до середины октября.
При этом поставить вакцину от гриппа стоит в сентябре, чтобы минимизировать риски заболеть гриппом и COVID-19 одновременно, говорят врачи. По словам президента Союза педиатров России Лейлы Намазовой-Барановой, не стоит ждать иностранную вакцину, так как в России есть препараты, по ее словам, не уступающие иностранным аналогам.
В России от гриппа привились уже более 1,8 миллиона человек. Это составляет 1,2% от общего числа населения, передает RT.
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