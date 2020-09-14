В России планируют ввести почасовой МРОТ

В России планируют обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Инициатива включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021—2023 годы.
«Минтруд России готов обсудить со сторонами социального партнерства вопрос введения понятия минимального размера часовой ставки. При этом новое понятие должно дополнять МРОТ и не снижать гарантии, установленные работникам», — передают «Известия» слова ведомства.
Специалисты подчеркивают, что пока введения почасового МРОТ вызывает много вопросов: как именно считать отработанные часы, как определить справедливый минимум за час. Если вычислить минимальную часовую зарплату пропорционально месячному МРОТу, сумма получится очень скромной, меньше 100 рублей. Если же в качестве минимума за час работы установить 200 рублей, возникнет дискриминация работающих за месячный МРОТ. По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Александра Сафонова, нововведение может коснуться только тех, кто получает около 70—80 рублей в час, а таких, по мнению специалиста, не много.
Ранее ввести почасовую оплату труда предложили депутаты «справедливой России». Авторы инициативы предлагали за каждый рабочий час платить минимум сто рублей. К этой сумме, по мнению эсеров, стоит добавить различные бонусы по территориальному, отраслевому и профессиональному критериям. Работодатели будут обязаны индексировать зарплаты в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.
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