Законопроект о минимальной почасовой оплате труда попал в Госдуму

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о минимальной почасовой оплате труда. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента и касается только одного вида трудовых договоров.
«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда», — сказано в законопроекте. При этом размер этой минимальной оплаты должен быть 150 рублей в час, уточняется в тексте документа.
Планируется, что нововведение начнет действовать с 1 января 2021 года. Пока установление такого МРОТ вызывает много вопросов. Однако Минтруд готов к диалогу по поводу введения понятия минимального размера часовой ставки.
В Госдуме также оценили идею почасового МРОТ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов уже поддержал инициативу, пишет RT.
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