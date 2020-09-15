Законопроект о минимальной почасовой оплате труда попал в Госдуму

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Текст законопроекта уже размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о минимальной почасовой оплате труда. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента и касается только одного вида трудовых договоров.

«При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда», — сказано в законопроекте. При этом размер этой минимальной оплаты должен быть 150 рублей в час, уточняется в тексте документа.

Планируется, что нововведение начнет действовать с 1 января 2021 года. Пока установление такого МРОТ вызывает много вопросов. Однако Минтруд готов к диалогу по поводу введения понятия минимального размера часовой ставки.

В Госдуме также оценили идею почасового МРОТ. Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов уже поддержал инициативу, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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