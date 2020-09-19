По мнению болельщиков, в момент голевой передачи Дзюба находился в офсайде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прошедший в Екатеринбурге футбольный матч между местным ФК «Урал» и Санкт-Петербургским «Зенитом» заставил многих футбольных болельщиков снова поднять тему о том, что российский чемпионат является турниром, спонсируемым одной известной госкорпорацией. Причем, в этот раз, в пользу предвзятости судей говорили даже болельщики «сине-бело-голубых».

Предметом жарких баталий между поклонниками футбола стал спорный эпизод на 4 минуте матча, завершившийся голом Артема Дзюбы в ворота уральцев. По мнению пользователей социальных сетей, нападающий сборной России в момент голевой передачи находился в явном офсайде. В итоге «спорный мяч» не позволил уральцам добыть победу — команды разошлись миром.

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов сразу после матча потребовал у экспертно-судейской комиссии разобрать спорный эпизод и привлечь к ответственности судью матча Алексея Матюнина. Многие пользователи соцсетей поддержали Иванова и быстро нашли причину такого судейства.

«Когда надо будет Газпрому, ЦСКА, Спартак или Краснодар спокойно может потерять очки в решающем матче вот такими вот решениями», — заявляет один из подписчиков официального паблика ФК «Зенит» Шамиль Мирзаев. Примечательно, что многие болельщики питерского клуба согласились с комментатором и признали, что гол был забит с нарушением правил. «Газпром все купил!», — добавляет другой подписчик под комментарием.

В судействе винят возможную помощь со стороны госкорпорации

Творчество подписчиков, показывающее «альтернативную линию офсайда» для судей матча

Болельщики питерского клуба неожиданно поддержали оппонентов