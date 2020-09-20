Тюменскую область ждет ухудшение погоды

В ближайшие сутки в Тюменской области ожидается ухудшение погоды. Информацию об этом сообщает официальный сайт Гидрометцентра. В ночь с 21 на 22 сентября возможны осадки в виде снега.
«Температура воздух местами опустится до +1 градуса. Облачно. Временами осадки в виде дождя и снега», — указано на сайте Гидрометцентра. Тенденция к похолоданию сохранится на протяжении всей недели. Ближе к выходным метеорологи прогнозируют на территории Тюменской области первые заморозки.
Ранее агентство писало о том, что из-за непогоды в Тюмени парализовало дорожное движение: обильные ливни стали причиной девятибалльных пробок в центре города. Из-за этого услуги такси временно подорожали в несколько раз.
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