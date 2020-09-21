21 сентября 2020

В Иркутской области произошло сильное землетрясение. Толчки ощущались в 12 районах

© Служба новостей «URA.RU»
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Подземные толчки ощущались в 12 районах региона, сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ночь на 22 сентября возле озера Байкал произошло землятресение. В зависимости от района интенсивность подземных толчков достигала 2-8 баллов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

«В 02:05 (по Иркутску) произошло сейсмособытие в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Интенсивность в эпицентре 8 баллов. В городе Иркутске 5-6 баллов. В 02:20 произошел повторной толчок интенсивностью 2-3 балла», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о пострадавших и разрушениях в МЧС не поступало. Сейчас специалисты проводят обследование территорий населенных пунктов. По данным ТАСС, толчки ощущались на территории 12 районов региона. В Иркутске введен режим повышенной готовности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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