В ночь на 22 сентября возле озера Байкал произошло землятресение. В зависимости от района интенсивность подземных толчков достигала 2-8 баллов. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
«В 02:05 (по Иркутску) произошло сейсмособытие в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Интенсивность в эпицентре 8 баллов. В городе Иркутске 5-6 баллов. В 02:20 произошел повторной толчок интенсивностью 2-3 балла», — говорится в сообщении ведомства.
Информации о пострадавших и разрушениях в МЧС не поступало. Сейчас специалисты проводят обследование территорий населенных пунктов. По данным ТАСС, толчки ощущались на территории 12 районов региона. В Иркутске введен режим повышенной готовности.
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