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Власти ХМАО задумали глобальную реформу МФЦ. На их работу жаловались югорчане

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр предоставления государственных услуг
В многофункциональном центре ХМАО готовятся к крупной реформе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти Югры собираются до конца декабря провести реформу многофункциональных центров, которые из собственности муниципалитетов перейдут в единую окружную структуру. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к окружному правительству.

«Сейчас МФЦ подчиняются муниципалитетам, а к концу года они станут филиалами окружного учреждения», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что по его информации на реформу МФЦ будет потрачено около двух миллиардов рублей. «Эти деньги пойдут на создание баз данных, каналов связи, затрат на персонал и так далее», — прокомментировал собеседник URA.RU.

В пресс-службе окружного МФЦ журналисту агентства подтвердили наличие дорожной карты по реформированию сети многофункциональных центров. «Реорганизация призвана повысить качество услуг для населения и бизнеса, а также изменить структуру управления в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития РФ». Для получения информации о планируемом финансировании из бюджета региона было рекомендовано обратиться в департамент экономического развития ХМАО. В адрес окружного правительства был отправлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО были возмущены очередями в многофункциональные центры. Из-за этого у них возникали сложности с оформлением документов и получением различных справок.

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© Служба новостей «URA.RU»
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