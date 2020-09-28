Стало известно, когда и где похоронят Тесака

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Николаем Караченцовым в театре Ленком. Москва, траур, гвоздики, цветы
Похороны Максима Марцинкевича пройдут 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Похороны националиста Максима Марцинкевича (Тесака) пройдут на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом рассказал адвокат семьи Алексей Михальчик.

«Мы говорили с отцом только что, он сказал, что похороны пройдут в субботу, 3 октября, на Кунцевском кладбище», — сказал адвокат. Он сообщил, что время еще уточняется, пишет РБК.

Тесак утром 16 сентября 2020 года найден мертвым в челябинском СИЗО-3. В правоохранительных органах сообщили, что Марцинкевича несколько раз спасали от самоубийства. Независимая экспертиза показала, что националист с большой вероятностью был убит. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Тесак не раз заявлял о пытках и просил помощи, но адвокатов к нему не пускали, передает «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...