Стало известно, когда и где похоронят Тесака

Похороны Максима Марцинкевича пройдут 3 октября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Похороны националиста Максима Марцинкевича (Тесака) пройдут на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом рассказал адвокат семьи Алексей Михальчик.

«Мы говорили с отцом только что, он сказал, что похороны пройдут в субботу, 3 октября, на Кунцевском кладбище», — сказал адвокат. Он сообщил, что время еще уточняется, пишет РБК.

Тесак утром 16 сентября 2020 года найден мертвым в челябинском СИЗО-3. В правоохранительных органах сообщили, что Марцинкевича несколько раз спасали от самоубийства. Независимая экспертиза показала, что националист с большой вероятностью был убит. Член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева рассказала, что Тесак не раз заявлял о пытках и просил помощи, но адвокатов к нему не пускали, передает «Национальная служба новостей».