Волгоград подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ: что произошло

В ночь на 11 октября ВСУ совершили массированную атаку на Волгоградскую область. Обломки БПЛА повредили окна в трех многоквартирных домах, а также в зданиях школы и детского сада на улице 50 лет Октября в Волгограде. На месте сейчас работают экстренные службы, которые проводят обследование территорий. Власти города обещают завершить восстановительные работы по замене оконных конструкций в максимально сжатые сроки. Подробности атаки на регион — в материале URA.RU.
Отражение атаки
Минувшей ночью над Волгоградской областью было сбито 19 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале.
Пострадавшие
В результате инцидента пострадал один человек — пенсионер, которому оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние мужчины не вызывает опасений. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем telegram-канале.
Разрушения
В результате падения обломков сбитого беспилотника в Волгограде повреждены оконные конструкции в трех многоквартирных домах. Также пострадали здания школы и детского сада на улице 50 лет Октября.
Обследование и восстановление
Власти Волгограда приступили к оценке повреждений жилых и социальных объектов в Красноармейском районе, пострадавших от падения обломков беспилотников. Как сообщила мэрия в своем telegram-канале, восстановительные работы начнутся в ближайшее время. По данным властей, работы по замене оконных конструкций уже начаты и будут завершены в кратчайшие сроки.
Горожанам из поврежденных домов предложили временное размещение в пункте временного размещения, организованном в одной из местных гостиниц. Также жители, у которых пострадали оконные конструкции, могут обратиться за материальной компенсацией в городской департамент по жилищным и социальным вопросам.
Последствия атаки
В Волгограде вечером 11 октября, в то время как более 42 тысяч болельщиков наблюдали на «Волгоград Арене» за матчем сборных России и Ирана, были введены экстренные меры безопасности в связи с угрозой беспилотников. В городе временно отключили связь, что парализовало работу такси и оставило без коммуникаций тысячи людей.
Аэропорт Волгограда прекратил работу, вынудив всех прилетевших гостей остаться в городе на ночь. Футбольная сборная России задержалась в Волгограде после товарищеской игры с Ираном из-за атаки беспилотников. Вылет команды в московский аэропорт Шереметьево перенесен на 08:00 12 октября.
В то время как в центре Волгограда жители столкнулись лишь с отсутствием мобильного интернета, в южных районах города ситуация была более напряженной — местные жители вынуждены были отходить от окон из-за интенсивной работы систем ПВО, отражавших воздушную атаку. Грохот противовоздушной обороны был слышен по всему югу города.
