Школьники отреагировали на известие о каникулах по-разному Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Двухнедельные каникулы для московских школьников вызвали бурную реакцию в соцсетях. Дети радуются, что наконец смогут выспаться, а родители негодуют. Самые интересные реакции на это событие — в подборке URA.RU.

Мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому каникулы в московских школах продлятся с 5 по 18 октября. Глава Москвы принял такое решение из-за роста заболеваемости COVID-19. По его словам, дети составляют значительную часть заболевших коронавирусом и зачастую являются бессимптомными носителями вируса.

В соцсетях уже начали придумывать мемы

Известный блогер иронизирует над ситуацией

В этом же ключе на историю с каникулами отреагировала журналистка «Эха Москвы»

Старшее поколение считает данные меры бесполезными

Родители негодуют, что школьников назвали главными переносчиками коронавируса. Они считают меру нелогичной, ведь детские сады не закрывают

Некоторые переживают, что каникулы затянутся

Пользователи шутят над ситуацией

Старшеклассники недопонимают, почему родители не переходят на удаленку

Дети радуются, что наконец смогут выспаться

Однако примерные ученики расстроились, что каникулы наступили так быстро