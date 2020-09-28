28 сентября 2020
27 сентября 2020
26 сентября 2020

В ХМАО экс-чиновник собирается вернуть работу через Верховный суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В администрацию Нефтеюганска Андрей Метелев курировал отрасль ЖКХ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд ХМАО отказал экс-заместителю главы Нефтеюганска Андрею Метелеву в восстановлении в должности на прежнем месте работы. Бывший чиновник собирается опротестовать это решение и продолжить тяжбу в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда. Об этом URA.RU сообщил сам Метелев.

«Я не согласен с решением апелляционной инстанции. Буду обращаться в кассацию, а если потребуется, то и в Верховный суд. Я был уволен из-за того, что на меня возбуждено уголовное дело. Но презумпцию невиновности еще никто не отменял», — прокомментировал экс-заместитель главы Нефтеюганска. Он также отметил, что после увольнения из мэрии так и не устроился на работу.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что шансы на восстановление в должности у Метелева невысоки. «Пост заместителя главы города предполагает доступ к государственной тайне. А Метелев проходит обвиняемым по уголовному делу и уже на этом основании не соответствует требованиям к занимаемой должности», — прокомментировал инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Метелев был уволен из мэрии Нефтеюганска после того, как против него возбудили уголовное дело по обвинению в подделке больничного. Он вместе с другим бывшим вице-мэром Сергеем Лагойдой пытается восстановиться в должности по решению суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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