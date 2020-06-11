Экс-чиновники из мэрии Нефтеюганска не оставляют попыток вернуться на прежние должности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Нефтеюганский районный суд отказал экс-заместителям главы Нефтеюганска Андрею Метелеву и Сергею Лагойде в восстановлении в их прежних должностях в мэрии. Об этом сообщается на сайте суда.

«Отказано в удовлетворении иска», — указано в картотеке дел Нефтеюганского районного суда. В разговоре с URA.RU Лагойда заявил, что категорически не согласен с этим решением, поскольку оба заседания суда прошли без их участия с Метелевым. Со слов экс-чиновника, не был извещен об этом и адвокат Юрий Исхаков. «Мы думали, что дело приостановлено, судья, в отсутствие заявления истца о рассмотрении дела без его участия, и участия его представителя, обязан, согласно нормам ГПК РФ (гражданско-процессуальный кодекс — прим. ред.) отложить заседание, а при вторичной неявке вернуть иск без рассмотрения. Все что сделано — это ограничение доступа к правосудию и служебный подлог», — считает Лагойда.

В пресс-службе Нефтеюганского районного суда заявили, что по указанным в исковых заявлениях адресам были отправлены извещения о проведении судебного заседания, а представители были извещены телефонограммой. Адвокат Исхаков в разговоре с журналистом агентства заявил, что собирается написать жалобу на действия судьи за рассмотрение дела без истцов и подать апелляцию на само решение.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-чиновники были уволены из администрации Нефтеюганска по компрометирующим обстоятельствам. К Лагойде нашлись претензии из-за недостоверных сведений о доходах. А Метелеву предъявлено обвинение по подделке больничного листа.