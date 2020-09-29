29 сентября 2020
28 сентября 2020
27 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 30 сентября. Карантин в регионе продлен, самолет столкнулся с птицами

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в аэропорту
Авиалайнер при посадке столкнулся со стаей птиц и обратный рейс был задержан на сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Югры продлила режим самоизоляции — бывший чиновник через суд добивается отмены увольнения — в Сургуте назначен новый руководитель ГРЭС — из-за птиц на сутки был задержан рейс в Москву. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В регионе продлили карантинные меры

  • Губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса.

Бывшего чиновника не восстановили в должности

Назначен новый директор Сургутской ГРЭС

  • Директором Сургутской ГРЭС-2 назначен Николай Деркач — специалист из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании, владеющей этой тепловой станцией.

Из-за авиапроисшествия был на сутки задержан рейс в Москву

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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