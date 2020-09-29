Авиалайнер при посадке столкнулся со стаей птиц и обратный рейс был задержан на сутки
Глава Югры продлила режим самоизоляции — бывший чиновник через суд добивается отмены увольнения — в Сургуте назначен новый руководитель ГРЭС — из-за птиц на сутки был задержан рейс в Москву. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:
В регионе продлили карантинные меры
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса.
Бывшего чиновника не восстановили в должности
- Суд ХМАО отказал экс-заместителю главы Нефтеюганска Андрею Метелеву в восстановлении в должности. Теперь он собирается опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда.
Назначен новый директор Сургутской ГРЭС
- Директором Сургутской ГРЭС-2 назначен Николай Деркач — специалист из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании, владеющей этой тепловой станцией.
Из-за авиапроисшествия был на сутки задержан рейс в Москву
- Лайнер «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска. После этого на сутки задержан вылет этого борта в Москву, в связи с заменой самолета.
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