Авиалайнер при посадке столкнулся со стаей птиц и обратный рейс был задержан на сутки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Югры продлила режим самоизоляции — бывший чиновник через суд добивается отмены увольнения — в Сургуте назначен новый руководитель ГРЭС — из-за птиц на сутки был задержан рейс в Москву. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 сентября — в обзоре URA.RU:

В регионе продлили карантинные меры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса.

Бывшего чиновника не восстановили в должности

Суд ХМАО отказал экс-заместителю главы Нефтеюганска Андрею Метелеву в восстановлении в должности. Теперь он собирается опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях, вплоть до Верховного суда.

Назначен новый директор Сургутской ГРЭС

Директором Сургутской ГРЭС-2 назначен Николай Деркач — специалист из Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании, владеющей этой тепловой станцией.

Из-за авиапроисшествия был на сутки задержан рейс в Москву

Лайнер «Аэрофлота» столкнулся со стаей птиц при заходе на посадку в аэропорту Нижневартовска. После этого на сутки задержан вылет этого борта в Москву, в связи с заменой самолета.