Свердловчанин возглавил Сургутскую ГРЭС-2

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Николай Деркач прошел курсы повышения квалификации в Минэнерго РФ Фото: пресс-служба компании «Юнипро»

Директором Сургутской ГРЭС-2 назначен Николай Деркач, все трудовая деятельность которого связана с энергетикой Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Юнипро», владеющей тепловой станцией.

«Деркач сменил на посту директора Сургутской ГРЭС-2 Валерия Валерьевича Светушкова, который принял решение покинуть ПАО „Юнипро“ 7 августа 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы компании. До назначения на должность на Сургутскую ГРЭС-2 Деркач занимал пост первого заместителя генерального директора ООО «УралТЭП». А большая часть его карьеры связана с Рефтинской ГРЭС, где он проработал порядка 17 лет на различных позициях.

Новый директор Сургутской ГРЭС-2 родился в 1969 году, имеет высшее образование. Он окончил Уральский государственный технический университет по направлению «Тепловые электрические станции». А затем повышал квалификацию в ряде учебных заведений и в Минэнерго РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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