Губернатор Пермского края нашел себе нового советника

Бывший вице-премьер Антон Удальев станет советником губернатора Пермского края Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует ввести должность советника по вопросам ЖКХ. Об этом URA.RU рассказал источник в краевой администрации. Он пояснил, что эту должность займет бывший вице-премьер Антон Удальев, который в сентябре стал депутатом краевого парламента.

«Удальев станет советником Махонина по вопросам ЖКХ. Продолжит таким образом курировать этот блок и свяжет правительство с заксобранием по коммунальным вопросам», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что назначение должно состояться после инаугурации губернатора.

В беседе с корреспондентом URA.RU Удальев, который находится на больничном из-за коронавируса, воздержался от комментариев по данному поводу. При этом уточнил, что в любом случае будет оказывать помощь правительству в жилищно-коммунальной сфере. В пресс-службе администрации губернатора информацию о грядущем назначении не подтвердили.

URA.RU рассказывало, что Удальев 13 сентября победил на довыборах в законодательное собрание Пермского края. 24 сентября он впервые в новом статусе принял участие в пленарном заседании парламента региона.