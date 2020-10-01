Названы три причины, по которым россиян могут лишить жилья

Россиян могут лишить собственного жилья по трем причинам: за долги, из-за банкротства, а также в результате конфискации имущества. Об этом рассказал основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
«Выселить человека из квартиры могут за долги по коммунальным платежам и долги, образовавшиеся в результате других обязательств», — рассказал агентству «Прайм» Ткаченко. При этом эксперт уточнил, что выселить человека могут только по решению суда. Выселения через суд могут требовать приставы, собственники жилья, службы и предприятия ЖКХ, банки и иные кредиторы, в случае обременения жилья залогом. Нужно также помнить, что всегда можно обжаловать решение суда.
«Банкротство гражданина также может стать основанием для реализации его недвижимости с предоставлением более дешевого варианта жилья», — предупредил специалист. Кроме того, в уголовном кодексе РФ также предусмотрена конфискация имущества по ряду преступлений.
В скором времени у россиян появится возможность снизить налог на недвижимость на 20—30%. «Общероссийский народный фронт» предложил рассылать в личный кабинет на «Госуслугах» предварительную переоцененную кадастровую стоимость квартир. Это позволит до выставления налога оспаривать его сумму. Вместе с тем правительство РФ намерено продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса, пишет «Национальная служба новостей».
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