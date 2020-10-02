Свердловская область получит миллионы долларов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧМ-2018. Чемпионат мира по футболу, матч 2: Египет - Уругвай. Екатеринбург, екатеринбург арена
Россия получит 100 млн долларов по программе наследия FIFA Legacy Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Чемпионат мира по футболу 2018 в Екатеринбурге

Правительство Свердловской области получит часть средств, которые направит FIFA (Международная федерация футбола) российским властям за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом URA.RU сообщил свердловский министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.

«[Свердловская область] есть в списке [на получение средств]», — рассказал глава областного Минспорта. При этом он не уточнил сумму, которую направит в регион РФС.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия получит 100 млн долларов по программе наследия FIFA Legacy. По его словам, основная часть средств пойдет в регионы. «В ближайшее время соглашения готовы подписать порядка 30 регионов», — передает ТАСС слова Дюкова.

Для получения средств заключается четырехстороннее соглашение между РФС, Министерством спорта России, правительством конкретного региона и региональной федерацией. Более 50 млн долларов будет потрачено на обеспечение региональных центров РФС, в том числе планируется строительство малоформатных манежей.

В 2018 году в России прошел первый в истории чемпионат мира по футболу. Матчи турнира прошли в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...