Свердловская область получит миллионы долларов

Правительство Свердловской области получит часть средств, которые направит FIFA (Международная федерация футбола) российским властям за проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом URA.RU сообщил свердловский министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт.
«[Свердловская область] есть в списке [на получение средств]», — рассказал глава областного Минспорта. При этом он не уточнил сумму, которую направит в регион РФС.
Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что Россия получит 100 млн долларов по программе наследия FIFA Legacy. По его словам, основная часть средств пойдет в регионы. «В ближайшее время соглашения готовы подписать порядка 30 регионов», — передает ТАСС слова Дюкова.
Для получения средств заключается четырехстороннее соглашение между РФС, Министерством спорта России, правительством конкретного региона и региональной федерацией. Более 50 млн долларов будет потрачено на обеспечение региональных центров РФС, в том числе планируется строительство малоформатных манежей.
В 2018 году в России прошел первый в истории чемпионат мира по футболу. Матчи турнира прошли в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира.
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