Алиев назвал фразу, из-за которой война в Карабахе затянется

По словам Ильхама Алиева, Армения должна отказаться от утверждения «Карабах — Армения» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Переход конфликта в Карабахе из фазы открытого вооруженного противостояния за стол переговоров возможен только в случае, если глава МИД Армении Зограб Мнацаканян откажется от того, что Карабах — это Армения. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Если глава МИД Армении на переговорах в Москве скажет, что „Карабах — это Армения“, то о переговорах не может идти речи», — цитирует Алиева telegram-канал «Раньше всех». Таким образом глава Азербайджана прокомментировал начавшиеся сегодня в Москве переговоры представителей МИД двух стран.

В эти часы в Москве проходит встреча министров иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Армении Зограба Мнацаканяна. От России в переговорах участвует глава российского МИД Сергея Лаврова.

Активная фаза боевых действий в Нагорном Карабахе возобновилась 27 сентября после обстрела со стороны азербайджанских военных. В дальнейшем обе стороны объявили о военном положении и мобилизации своих вооруженных сил.