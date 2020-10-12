Названы сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

Количество новых случаев коронавируса, выявляемых в России за сутки, вероятно, вернется к летним показателям к февралю-марту. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
«Отмечаем сезонный рост заболеваемости, который, бесспорно, продлится, и окончательная фаза стабилизации и снижения начнется, на мой взгляд, не раньше февраля-марта», — сказал Горелов. По его словам, стабилизация эпидемиологического процесса произойдет приблизительно через две недели. После этого заболеваемость COVID-19 начнет снижаться, и к февралю-марту достигнет летних показателей, объяснил представитель ведомства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что текущее осложнение ситуации с коронавирусом является продолжением эпидемиологического процесса, который в разные сезоны проявляет себя по-разному. Она добавила, что его нельзя назвать второй волной, пишет RT.
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