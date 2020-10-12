В ХМАО стабилизировалась ситуация с коронавирусом

В эти сутки заболевших чуть меньше, чем накануне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 197 человек в 18 муниципальных образованиях. Это меньше, чем сутки назад. За все время пандемии коронавирусом заразились 24 745 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 человек зафиксирована пневмония, у 22 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 172 случаях. По 25 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего зараженных в Ханты-Мансийске и Сургуте. По остальным муниципальным образованиям картина заражения выглядит так:

Ханты-Мансийск — 33;

Сургут — 26;

Нижневартовск —25;

Югорск — 18;

Урай — 16;

Нягань — 12;

Кондинский район — 8;

Нижневартовский район — 8;

Когалым — 7;

Березовский район — 7;

Советский район — 6;

Октябрьский район — 6;

Лангепас — 6;

Радужный — 5:

Сургутский район — 4;

Пыть-Ях — 4;

Мегион — 3;

Нефтеюганский район — 3.

Всего: 197 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.