В ХМАО стабилизировалась ситуация с коронавирусом

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 197 человек в 18 муниципальных образованиях. Это меньше, чем сутки назад. За все время пандемии коронавирусом заразились 24 745 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 человек зафиксирована пневмония, у 22 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 172 случаях. По 25 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Больше всего зараженных в Ханты-Мансийске и Сургуте. По остальным муниципальным образованиям картина заражения выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 33;
- Сургут — 26;
- Нижневартовск —25;
- Югорск — 18;
- Урай — 16;
- Нягань — 12;
- Кондинский район — 8;
- Нижневартовский район — 8;
- Когалым — 7;
- Березовский район — 7;
- Советский район — 6;
- Октябрьский район — 6;
- Лангепас — 6;
- Радужный — 5:
- Сургутский район — 4;
- Пыть-Ях — 4;
- Мегион — 3;
- Нефтеюганский район — 3.
Всего: 197 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
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