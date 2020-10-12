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09 октября 2020

В ХМАО стабилизировалась ситуация с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие торгового центра
В эти сутки заболевших чуть меньше, чем накануне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в ХМАО коронавирус диагностировали у 197 человек в 18 муниципальных образованиях. Это меньше, чем сутки назад. За все время пандемии коронавирусом заразились 24 745 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 человек зафиксирована пневмония, у 22 человек болезнь протекает бессимптомно. Контакт инфицирования установлен в 172 случаях. По 25 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Больше всего зараженных в Ханты-Мансийске и Сургуте. По остальным муниципальным образованиям картина заражения выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 33;
  • Сургут — 26;
  • Нижневартовск —25;
  • Югорск — 18;
  • Урай — 16;
  • Нягань — 12;
  • Кондинский район — 8;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Когалым — 7;
  • Березовский район — 7;
  • Советский район — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Лангепас — 6;
  • Радужный — 5:
  • Сургутский район — 4;
  • Пыть-Ях — 4;
  • Мегион — 3;
  • Нефтеюганский район — 3.

Всего: 197 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 206 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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© Служба новостей «URA.RU»
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