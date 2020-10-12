Курганские врачи заявили, что им отказали в тестах на коронавирус

Не всех курганских медиков тестируют на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники Курганской областной больницы заявили, что на работе их перестали тестировать на коронавирус. Медики рассказали об этом URA.RU, но официально власти опровергают информацию.

«Сотрудников областной больницы отказываются теперь тестировать на коронавирус. Говорят, без явных симптомов пневмонии есть указание не делать тест. Сказали, хотите тестироваться — идите платно», — пояснил в разговоре с журналистом медперсонал.

До этого медиков, как и предусмотрено постановлением главного санитарного врача РФ, тестировали регулярно. Персонал сообщает, что больше половины коллектива уже болеют. «Почти 70% сотрудников больницы нет в строю, они лежат с ковидом кто дома, кто в больнице», — уточнил источник в медицинской среде.

В оперштабе по борьбе с коронавирусом URA.RU заявили, что информация о тестировании не соответствует действительности. «Медицинским работникам Курганской областной клинической больницы, работающим в „красной зоне“, тестирование проводится еженедельно. Остальным медицинским работникам по мере необходимости в зависимости от эпидситуации», — указано в ответе.

В Курганской области возросло число заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом. В пять раз увеличилось число вызовов скорой помощи. Курганские поликлиники перешли на режим работы без выходных. Власти призывают курганцев пользоваться средствами защиты — масками и перчатками — при посещении мест скопления людей. Пожилым людям рекомендовано не выходить из дома.