В Целинном округе Курганской области планируют снести более 30 заброшенных домов, не имеющих собственников. Ветхое жилье отдают под разбор всем желающим в качестве стройматериала или топлива. Об этом сообщил глава муниципалитета Петр Скоробогатов.
«На каждом сельском сходе звучит вопрос о том, что делать с так называемыми „заброшками“, в которых давно никто не живет. Знаю, что у жителей есть интерес к разбору таких домов, чтобы использовать материалы на топливо или для других целей. Приветствуем такой интерес. Более того, вывоз после разбора будет оплачен», — сообщил Скоробогатов на своей странице в соцсетях.
Под разбор определено 32 заброшенных дома. Главное условие — участки после сноса строений должны остаться чистыми. Желающие взяться за разбор жилья могут обратиться в местный отдел МКУ «Территориальное Управление» или в Центральный отдел по номерам 2-17-00, 2-10-49. Ликвидация заброшенных строений позволяет не только привести в порядок округ, но и предотвращает очаги возникновения возможных пожаров.
Список домов на разбор:
- Кислянка: улица Северная, 21;
- Чертово: улица Центральная, 16, б/н, 22, 29;
- Половинное: улица Советская, 15, 16;
- Воздвиженка: улица Центральная б/н напротив 23, б/н за 36, 39-2, б/н за 69;
- Костыгин Лог: улица В.Т. Шилова, 57, 43, 71, 53, улица Первомайская, 17, улица Куйбышева, 15;
- Казак-Кочердык: улица Центральная, 11-2, 22, улица Энергетиков,16-2;
- Косолапово: улица Моховая, 6, улица Советская, 31;
- Дудино: улица В. Пяткова, б/н напротив 13-15, улица Нижняя, б/н напротив 5, б/н напр. 10-12, улица Верхняя, б/н между 8-9;
- Рачеевка: улица Центральная, 4, улица Школьная, 3, 7, 8;
- Целинное: улица Южная, 16, улица Кирова, 20.
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