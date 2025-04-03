03 апреля 2025

Курганский депутат Лисовский предложил изменить закон из-за торговой сети «Светофор»

Курганский депутат Лисовский предложил изменить закон из-за сети «Светофор»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский депутат хочет изменить Закон о торговле из-за магазина «Светофор»
Курганский депутат хочет изменить Закон о торговле из-за магазина «Светофор» Фото:

Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский провел совещание рабочей группы с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там обсуждали проблемы в действиях торговой сети «Светофор», которые выявили необходимость внесения изменений в российский Закон о торговле. Об этом сообщил Лисовский в своем telegram-канале.

На совещании выяснилось, что «Светофор» не выполняет обязательства перед поставщиками, осуществляя оплату только после реализации товаров. «Текущий результат: за год — три административных штрафа за нарушения сроков и один за компенсацию утилизации. Общая ответственность, к которой привлечен „Светофор“ менее пяти миллионов рублей. Несколько административных дел, которые сейчас возбуждены, не меняют ситуацию», — сообщает депутат. Дополнительно отмечено, что руководство «Светофора» публично заявляет об отсутствии связей с логистическими центрами (РЦ), хотя, по мнению Лисовского, анализ структуры бизнеса показывает обратное.

Ранее URA.RU писало, что в продуктах из курганской сети «Светофор» найдены фальсификат и антибиотики. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствие стандартам качества и безопасности у 11 из 28 отобранных образцов продукции.

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Курганский депутат Госдумы Сергей Лисовский провел совещание рабочей группы с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Там обсуждали проблемы в действиях торговой сети «Светофор», которые выявили необходимость внесения изменений в российский Закон о торговле. Об этом сообщил Лисовский в своем telegram-канале. На совещании выяснилось, что «Светофор» не выполняет обязательства перед поставщиками, осуществляя оплату только после реализации товаров. «Текущий результат: за год — три административных штрафа за нарушения сроков и один за компенсацию утилизации. Общая ответственность, к которой привлечен „Светофор“ менее пяти миллионов рублей. Несколько административных дел, которые сейчас возбуждены, не меняют ситуацию», — сообщает депутат. Дополнительно отмечено, что руководство «Светофора» публично заявляет об отсутствии связей с логистическими центрами (РЦ), хотя, по мнению Лисовского, анализ структуры бизнеса показывает обратное. Ранее URA.RU писало, что в продуктах из курганской сети «Светофор» найдены фальсификат и антибиотики. Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило несоответствие стандартам качества и безопасности у 11 из 28 отобранных образцов продукции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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