Бабушку Нижегородского стрелка по выходным навещал сын (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в убийстве четверых человек при стрельбе в Нижегородской области не конфликтовал с бабушкой, которая тоже получила ранение. Об этом рассказали ее соседи.

«Бабушка в нем не чаяла души», — сказала местная жительница. По ее словам, конфликтов между бабушкой и внуком не было. Сосед женщины рассказал, что она жила одна. К ней по выходным приезжал ее сын. По словам местных жителей, внук боялся леса и не ходил туда без отца.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в свою бабушку, а затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим. Четверо человек погибли, передает «Национальная служба новостей». Бабушка стрелка выжила. Тело молодого человека нашли в лесу. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить мотив стрелка, передает RT. Друг устроившего стрельбу рассказал, что парень давно вдохновлялся массовым убийством в школе «Колумбайн».