12 октября 2020

Бабушка, которую ранил нижегородский стрелок, оказалась жива

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Аппарат искусственной вентиляции легких в Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (кардиоцентре). Челябинск, минздрав, реанимация, больной, здоровье, медицина, больница, реанимация, ивл, аппарат искусственной вентиляции легких, аппарат ивл, коронавирус
Пенсионерке провели сложнейшую операцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пожилая женщина, в которую выстрелил из ружья ее 18-летний внук, оказалась жива. Пенсионерку после операции перевели в реанимацию, рассказал журналистам министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бабушка скончалась в карете скорой помощи. Гусейнов опроверг эту информацию. По его словам, врачи провели женщине сложнейшую операцию. «Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию», — цитирует министра «Пятый канал». Врачам удалось стабилизировать состояние еще одной пострадавшей во время ЧП. Мужчина с огнестрельным ранением нижних конечностей находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил министр

Накануне 18-летний юноша в квартире ранил из ружья свою бабушку, потом соседа в подъезде. Выбежав на улицу, подозреваемый открыл стрельбу по пешеходам и пассажирскому автобусу на остановке. В результате инцидента погибли четыре человека, трое находятся в тяжелом состоянии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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