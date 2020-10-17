Елена Малышева рассказала, как лечиться от коронавируса дома

Противовирусные препараты назначаются исключительно лечащим врачом по необходимости, написала врач Фото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Есть несколько способов быстрого и эффективного лечения коронавирусной инфекции в домашних условиях. Об этом в Instagram написала телеведущая и медик Елена Малышева.

Малышева считает, что в первую очередь нужно пить больше чистой воды — около двух литров в сутки. Также россиянам помогут витамины группы D. «Низкий уровень витамина Д связан с повышенной смертностью от COVID», — написала Малышева. Кроме того, при коронавирусе велика вероятность тромбоза. Чтобы не получить данное осложнение, стоит приобрести антикоагулянты или разжижители крови. Теледоктор предупредила, что противовирусные препараты назначаются исключительно лечащим врачом по необходимости, а антибиотиками заболевание не лечат вообще.

Ранее Малышева назвала препараты, снижающие риск смерти от коронавируса. Так, дексаметазон назначают тем, кому нужен дополнительный кислород. Также смертность от инфекции поможет снизить прием ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензина. Они переназначены для гипертоников. А тем, у кого кого повышен уровень холестерина в крови, нужно пить статины, написала телеведущая.